Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera: nuovo consiglio direttivo e premi ai volontari

Si è svolta sabato scorso, 18 luglio, presso il salone del Centro Sportivo di Pontedera, l'assemblea dei soci volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per definire le attività di volontariato generico e quello di protezione civile, sulla base di una direttiva del terzo settore che da qualche anno ha deliberato nuove responsabilità nel campo del volontariato.

All'assemblea hanno partecipato circa 25 soci ed è stato rinnovato il consiglio direttivo. Sono stati eletti: presidente il Cavalier Giani Alessio, vicepresidente con delega alla protezione civile il c.re Sardelli Franco, segretario il Luogotenente Greco Emilio, il tesoriere il c.re Paterni Marco ed il consigliere c.re Roberto Casini quale responsabile del volontariato.

Al termine dell’assemblea, nella ricorrenza del 20° anniversario di fondazione del nucleo costituitosi il 3 giugno dell’anno 1999, a tutti i volontari attivi è stato consegnato un attestato di pubblica benemerenza rilasciato dal presidente del Consiglio della Regione Toscana Eugenio Giani, a testimonianza dell’opera svolta e l'impegno prestato da ciascun volontario nell’attività di volontariato e protezione civile. A rappresentare il presidente del consiglio regionale Giani era presente il consigliere regionale Andrea Pieroni che, coadiuvato dal presidente dell’Assemblea e Anc Antonio Mattera Ricigliano, ha consegnato gli attestati ai soci.

Il consigliere regionale Pieroni ha commentato: "Il nucleo di volontariato e protezione civile compie 20 anni di attività e per questo motivo, il presidente del Consiglio Regionale Giani, che era stato invitato alla cerimonia, ha inteso rilasciare gli attestati di pubblica benemerenza non solo al nucleo di volontariato e pc, ma a tutti e 35 i volontari che si sono assunti responsabilità morali e civili nel campo del volontariato, della sicurezza pubblica e per avere affiancato le forze dell’ordine in eventi di emergenze di protezione civile in tutto il territorio nazionale come nella emergenza terremoto all’Aquila, nel servizio di sicurezza in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II ed eventi calamitosi". La serata si è conclusa con un pubblico rinfresco offerto a tutti i volontari presenti.

Volontari premiati

C.re Roberto Casini

Brig. Adelmo Bernardini

C.re Alessio Giani

C.re Franco Sardelli

Sig. Antonio Giso

C.re Devid Mattolini

Sig.Gianni Lampredi

C.re Nicola Di Lauro

Brig. Michele Di Lauro

C.re Angelo Soldani

Sig. Francesco Susino

C.re Stefano Casini

Sig. Riccardo Tafi

Sig. Umberto Casarosa

C.re Soriano Paciulli

Sig. Fabrizio Vecchio

Brig.Ciro Cataldo

Sig. Antonino Di Maio

Sig. Stefano Medori

Sig. Biagio Leone

Dott.ssa Barbara Mucci

Sig.ra Carmen Castagna

Lgt. Emilio Greco

Sig.Paolo Maurizio Pisa

Sig. Paolo Berti

Sig. Luca Zucchelli

Sig. Paolo Cioli

Sig.na Clara Leoncini

Sig. Luciano Casagni

Sig. Angelo Izzo

Sig.ra Gallitto Alberta

Sig. Paterni Marco

Premio Spoeciale a: Dr.Pieroni Andrea- Pastacaldi Paolo Dir.C.S.Oltrera