Cascina: 32 assunzioni nel 2020 al centro residenziale Remaggi di San Lorenzo alle Corti

Trentadue nuove assunzioni presso il centro residenziale Matteo Remaggi, la casa di riposo di San Lorenzo alle Corti che ospita oltre 70 anziani, saranno effettuate nei primi mesi del 2020. Lo spiega il presidente del Cda Daniele Scotto, rilevando come i conti dell'azienda siano "migliorati molto nell’ultimo biennio e il 2019 è stato un anno importante che ha visto, oltre alla nomina del nuovo direttore amministrativo (D.ssa Elisabetta Epifori), l'effettuazione di numerose attività e avvio di progetti strategici per il prossimo futuro".

Tra le principali attività che il Cda ha deliberato la più importante è l’avvio delle procedure di concorso per 9 nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui 3 infermieri professionali e 6 operatori socio sanitari (OSS). La struttura del Remaggi sta quindi crescendo e puntando a una propria strutturata, con una dotazione organicaall'altezza. Nel 2020 verrà avviato anche un importante progetto volto a valutare la fattibilità funzionale, operativa ed economica, della gestione diretta dei servizio socio assistenziali dell’edificio B, che si sostanzierà in ulteriori assunzioni a tempo determinato: 20 OSS, 2 animatori, 1 addetto amministrativo.

Secondo i programmi saranno quindi 32 in totale i posti da dover ricoprire al centro residenziale per anziani Remaggi nel 2020, con l’obiettivo di "mirare a rendere il servizio a favore degli ospiti sempre migliore e continuativo. Il 2019 - ha aggiunto Scotto - è stato anche l’anno in cui ha avuto avvio l’accordo tra azienda e rappresentanze sindacali sul recupero della parte variabile degli emolumenti ai dipendenti, con soddisfazione da entrambe le parti. Inoltre agli inizio del nuovo anno si darà avvio ad alcuni investimenti per il miglioramento funzionale della struttura residenziale. L’anno che si sta concludendo è assolutamente in linea con quanto programmato. I risultati economici addirittura risultano migliori rispetto ai piani previsionali e portano l’azienda ad avvicinarsi sempre di più al riequilibro programmato dal Consiglio di Amministrazione. L’obiettivo è quello di risanare il disavanzo economico ereditato dal passato".

Anche il sindaco reggente di Cascina Dario Rollo, che da inizio legislatura ha la delega alle società partecipate del comune, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti e per gli obiettivi annunciati: "L’attenzione rivolta da sempre alla corretta gestione delle società partecipate porta i suoi frutti. L’internalizzazione e miglioramento dei servizi, l’assunzione e stabilizzazione di tanti lavoratori, l’avvio di investimenti nella struttura ed una corretta e sana gestione finanziaria ed economica dell’azienda, dimostrano, ancora una volta, che il lavoro serio e costante portato avanti sta dando ottimi risultati. Un ringraziamento all’intero CdA e a tutto il personale della struttura che con professionalità e passione hanno permesso questi miglioramenti importanti".