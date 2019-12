Assunzioni alla Remaggi, la Cgil: "Rassicurazioni dall'azienda ma la strada è ancora impegnativa"

Avevano chiesto chiarezza e l'apertura da parte dell'azienda è arrivata. Aveva preoccupato i sindacati l'annuncio di Daniele Scotto, presidente del cda del centro residenziale 'Matteo Remaggi' di San Lorenzo alle Corti, di voler passare alla gestione diretta di alcuni servizi socio assistenziali con assunzione di personale. Una assunzione che paventava la possibilità di tagliare fuori gli attuali lavoratori della cooperativa che ha attualmente in gestione il servizio.

"In considerazione del comunicato del presidente dell'Apsp dei giorni scorsi e della nostra successiva richiesta di fare chiarezza sulla reale posizione del Cda, volta alla salvaguardia occupazionale del personale della Coop Elleuno - annuncia Sonia Antoni della Funzione Pubblica Cgil di Pisa - nella giornata di ieri abbiamo ricevuto una pec dell'Ente. Nella pec 'si riconferma la disponibilità dell'Apsp a seguire la strada tracciata nell'incontro del 27 u.s, al fine di individuare un attuabile percorso che salvaguardi nei limiti del possibile i lavoratori della Coop Elleuno'".



"Questa comunicazione allenta il clima di tensione generato nei giorni scorsi - sottolinea Antoni - tuttavia la strada da fare è ancora assai impegnativa e non priva di incertezze. Stupisce invece il silenzio assordante della Coop Elleuno: nonostante due richieste urgenti di incontro non ha ancora ritenuto di concordare una data con le organizzazioni sindacali. Un atteggiamento incomprensibile e comunque non rispettoso dello stato d'animo e delle preoccupazioni che la situazione ha scatenato nei soci lavoratori e nelle loro famiglie per l'incertezza delle prospettive occupazionali".