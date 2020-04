Coronavirus: 551 assunzioni a tempo indeterminato all'Usl Toscana nord ovest

Per l'emergenza Coronavirus la Usl Toscana nord ovest ha assunto in totale 551 operatori a tempo indeterminato. Nella zona pisana sono stati assunti 5 medici, 10 infermieri ed un operatore tecnico-sanitario. Più alti i numeri per la Valdera, dove a 5 medici si aggiungono 24 infermieri, 5 oss e 2 operatore tecnico-sanitario. Nuovi ingressi anche in Val di Cecina e Valle del Serchio.

Il direttore generale Maria Letizia Casani ha spiegato: "L'azienda ha risposto a questa pandemia con l'attivazione di molti servizi aggiuntivi, dal raddoppio e in alcuni casi triplicazione delle terapie intensive, ai reparti Covid, all'attivazione di cure intermedie, al subentro nelle Rsa e cosi via. Tutto questo ha comportato un incremento significativo della dotazione roganica: ad oggi abbiamo assunto a tempo indeterminato 551 unità di personale, distribuito sul territorio, di cui 349 unità di personale infermieristico, 25 di operatori sanitari, 72 dirigenti medici. Questo è servito a dare delle risposte concrete a questo momento di difficioltà e a dare un supporto ai nostri operatori. Anche grazie a queste assunzioni abbiamo potuto far fronte a questa pandemia in maniera positiva".