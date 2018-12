Attentato Strasburgo, la segretaria regionale del Pd: "Per ore in un ristorante, è stato terribile"

C'era anche l'eurodeputata Simona Bonafè, segretaria regionale toscana del Partito Democratico, ieri sera, martedì 11 dicembre, a Strasburgo quando si è verificato l'attentato ai mercatini di Natale, un attacco (l'attentatore è in fuga) che ha provocato almeno tre morti e 13 feriti. Al momento del dramma era in corso infatti la seduta plenaria del Parlamento Europeo.

Bonafè, come ha scritto su Twitter, è rimasta per ore bloccata in un ristorante al buio. "Ho avuto paura - ha raccontato a Sky Tg24 - quando abbiamo visto le luci delle volanti della polizia ci siamo un po' tranquillizzati, ma è stata un'esperienza terribile".

Dopo mezzanotte la situazione si è tranquillizzata e la polizia ha scortato l'europarlamentare, insieme ad altre persone che erano con lei barricate nel ristorante, a piedi fuori dal centro della città. "È stato terribile - sottolinea - il mio pensiero va alle vittime e ai feriti".



Dopo l'attentato il centro storico della città francese è stato blindato: nessuno per diverse ore è stato fatto più entrare, ma solo uscire. Pattugliate palmo a palmo le strade deserte, anche con un elicottero. Armato di pistola e coltello, il presunto attentatore, Cherif C., 29 anni, di origini nordafricane ma nato a Strasburgo, è riuscito a fuggire e a raggiungere il quartiere di Neudorf: qui la polizia, anche con gli elicotteri, ha cercato di bloccarlo, ma non è stato individuato. Sarebbe riuscito a fuggire su un taxi. L'uomo sarebbe anche sfuggito a un fermo ieri mattina durante una perquisizione nella sua abitazione, secondo quanto riferisce Bfm-Tv. L'operazione era stata organizzata nell'ambito di un'inchiesta per rapina con tentato omicidio.

A sera Chérif ricompare per uccidere tra il mercatino di Natale e la cattedrale.