Pontedera, atti osceni in auto davanti agli studenti: denunciato

E' stato denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico un 58enne di Pontedera, incensurato. L’uomo, qualche giorno prima, in zona stazione ferroviaria a Pontedera, di prima mattina, rimanendo in auto, ha aperto la cerniera dei pantaloni e ha iniziato a masturbarsi noncurante della presenza di tante persone, tra cui studenti anche minorenni che frequentano le scuole elementari e medie presenti in quella zona.

Una cittadina, accortasi della situazione, ha allertato il Commissariato di Polizia che, partendo dalla descrizione della persona e del tipo di auto, è riuscito a risalire all’autore del fatto.

Fermato e condotto in ufficio, dopo gli adempimenti di rito e il relativo foto-segnalamento, l’esibizionista è stato denunciato in stato di libertà.