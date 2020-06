Atti persecutori ed aggressioni alla ex moglie e al nuovo compagno: arrestato 59enne

La Polizia, con Sezione Anticrimine e la Squadra Mobile, ha arrestato un 59enne italiano residente a Pisa per atti persecutori continuati e lesioni personali. Le vittime erano l'ex moglie ed il suo nuovo compagno.

L'uomo non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione e non accettava la nuova vita di lei, iniziando così una serie di azioni fra offese, minacce e aggressioni fisiche nei loro confronti. Gli episodi, partiti nel gennaio 2019, sono proseguiti e peggiorati nel tempo, continuando perfino nel periodo di lockdown da Covid-19. In questo periodo sono state presentante diverse nuove querele.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Considerata la situazione pericolosa la Procura di Pisa ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari, concessa dal Giudice ed eseguita dalla Polizia. Ora il 59enne è recluso in casa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.