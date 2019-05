Atti vandalici alla sede della Lega a Vicopisano

Una scritta in rosso, offensiva, e il volto del candidato sindaco cancellato con la stessa bomboletta spray. E' successo alla sede della Lega a Vicopisano, dove corre per la carica di primo cittadino Roberto Orsolini, candidato per il centrodestra.

“Da quando il nostro candidato a sindaco di Vicopisano, Roberto Orsolini di ‘Vicopisano del Cambiamento’, ha rivelato che Matteo Ferrucci, vicesindaco uscente del PD e candidato a sindaco di ‘Vicopisano in Cammino’, ha un conflitto di interessi enorme come una casa, si sono intensificate le aggressioni e le violenze nei confronti dei militanti del nostro gruppo - commenta il fatto l'onorevole Edoardo Ziello, deputato della Lega - se dire la verità, accertabile dalle visure camerali, comporta subire atti intimidatori e vandalici, significa che a Vicopisano è a serio rischio la tenuta democratica del Comune. Non è colpa della Lega se Matteo Ferrucci, grazie al Partito Democratico, è stato nominato revisore dei conti in realtà economiche controllate dalla Regione Toscana o vicine al comune di Vicopisano, in barba alla gente che non arriva alla fine del mese".

"Un vicesindaco che non riesce a prevenire ed impedire delle violenze antidemocratiche del genere non può certo ambire a diventare il sindaco di un comune come Vicopisano che ha bisogno di tutt’altro, ovvero benessere e serenità per avviare un programma serio di crescita e sviluppo” conclude il deputato pisano Ziello.