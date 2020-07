Viabilità all'ospedale Cisanello: si riattivano i bus navetta e riapre via Selli

Dopo una chiusura protrattasi più a lungo del previsto a causa dell’emergenza Covid-19, da domani, sabato 11 luglio, riaprirà al traffico via Selli, nel tratto dalla rotatoria Maria di Vestea Fischermann all’ingresso del Pronto soccorso, risolvendo così i disagi nella viabilità verificatisi nei giorni scorsi. Si potrà infatti raggiungere nuovamente il Pronto soccorso svoltando dalla rotatoria sul Ponte alle Bocchette.

Saranno poi ripristinate su quel tratto le tre linee del bus navetta (rossa, blu e verde), mentre chi preferirà raggiungere l’ospedale a piedi dai parcheggi A e B avrà a disposizione il percorso in sicurezza su nuovi marciapiedi. La riattivazione della linea rossa, in particolare, consentirà un collegamento veloce al Pronto soccorso e all’ingresso pedonale sulla Piazza Nuovo Santa Chiara dai parcheggi A1, A2, A3, A4, B2 e B3 sia per i visitatori sia per i dipendenti che lavorano negli edifici 31, 30 e 10.

Una volta completati i lavori, l’offerta complessiva di posti auto per utenti e dipendenti sarà di circa tremila unità: 1.500 posti al parcheggio A, 910 posti al parcheggio B e 450 posti al parcheggio C. I parcheggi sono presidiati dal personale del servizio di vigilanza: è possibile la custodia in sicurezza di cicli e motocicli e a breve saranno disponibili anche i servizi igienici ed alcuni punti di ristoro. In un prossimo futuro la viabilità di accesso al varco 4 e al parcheggio C potrà essere migliorata in base ad una collaborazione in corso di studio tra Comune di Pisa, Pisamo e Aoup.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tornando a via Selli, sempre da domani, sabato 11 luglio, scatterà la chiusura nel tratto compreso dall’ingresso del Pronto soccorso alla rotatoria Massart, stavolta per consentire la realizzazione del viadotto stradale, dopo quella del sottopasso pedonale che collegherà il parcheggio B al costruendo nuovo Centro prelievi.