Il 2018 dei carabinieri di Pisa: 183 arresti e 17 irregolari espulsi

E' tempo di bilanci con l'inizio del nuovo anno per la Compagnia carabinieri di Pisa. Il 2018 appena terminato è stato un anno sicuramente impegnativo

Nel corso dell’intero anno sono state arrestate 183 persone di cui 114 in flagranza di reato e 69 su ordine di custodia cautelare dell’autorità giudiziaria. Sono state inoltre deferite in stato di libertà ben 803 persone.

Spaccio di droga

Tra i reati contestati, spiccano quelli in materia di contrasto allo spaccio di stupefacenti con 39 persone arrestate e 62 deferite in stato di libertà. Numerose sono state le segnalazioni amministrative per uso di stupefacenti ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990, per un totale di oltre 130 violazioni. Complessivamente sono stati sequestrati 3,5 kg di marijuana, 853 grammi di hashish, 300 grammi di eroina e 140 grammi di cocaina, ai quali si aggiungono 9.710 euro considerati provento di attività illecita. Le aree sottoposte a controllo sono state in particolare la stazione ferroviaria e le aree adiacenti, piazza dei Cavalieri e piazza delle Vettovaglie, oltre alle aree extraurbane nei comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme.

Controlli stradali

Significativi anche i risultati ottenuti in tema di sicurezza stradale: sono state denunciate all’autorità giudiziaria 82 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e 122 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti grazie ai frequenti posti di controllo predisposti sulle principali arterie del territorio di competenza, che comprende oltre al Comune di Pisa, quelli di San Giuliano Terme, Vecchiano e Calci.