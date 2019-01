Pontedera, il 2018 dei carabinieri: 182 persone arrestate e sequestrati oltre 6 chili di droga

E' di 17 persone denunciate in stato di libertà il bilancio dell'attività svolta il 31 dicembre e il 1 gennaio dai carabinieri della Compagnia di Pontedera nel corso dei consueti servizi straordinari di controllo del territorio. Tra i 17, sei sono stati denunciati per reati contro il patrimonio, mentre altri quattro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, infine quattro patenti di guida ritirate ed altrettanti mezzi sottoposti a fermi amministrativi.

Con la fine dell’anno è poi d'obbligo trarre un bilancio delle attività svolte dai militari dell'Arma pontederesi.

Nel corso dell’intero 2018 sono state arrestate 182 persone di cui 103 in flagranza di reato e 79 su ordine di custodia cautelare dell’autorità giudiziaria; denunciate in stato di libertà ben 1248 persone.

Tra i reati contestati, spiccano quelli in materia di contrasto allo spaccio di stupefacenti con 55 persone arrestate. Numerose sono state le segnalazioni amministrative per uso di stupefacenti ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990, per un totale di oltre 60 violazioni. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 6 kg di sostanze stupefacenti, tra cui da rilevare il sequestro di oltre 4 kg di marijuana effettuato tra Pontedera e Vicopisano durante l’operazione dei carabinieri che ha portato all’individuazione di una piantagione e l’arresto di quattro persone di nazionalità albanese, con centinaia di piantine pronte per l’interramento, così come cospicui sono risultati i sequestri di altre sostanze illecite (cocaina, eroina ed hashish), ai quali si aggiungono oltre 6mila euro considerati provento dell’attività illecita.

Le aree sottoposte a controllo sono state in particolare per Pontedera, la stazione ferroviaria con le sue aree adiacenti e l’area commerciale di piazza mercato, mentre a Cascina quelle maggiormente frequentate dai giovani.

Tra i fenomeni illegali attenzionati vi è stato anche quello della vendita di merce dai marchi contraffatti, che interessa in particolar modo l’area della stazione di Pontedera, dove proprio l’ultimo dell’anno i carabinieri hanno sequestrato centinaia di prodotti, tra borse, giubbotti e magliera, deferendo in stato di libertà due extracomunitari

Grande attenzione è stata posta anche al fenomeno dei reati predatori, con particolare riferimento ai furti in abitazione e all’interno degli esercizi commerciali. Le attività dei militari hanno permesso, in particolare, di giungere all’identificazione ed all’arresto di alcuni degli autori delle 'spaccate' verificatesi nei mesi scorsi ai danni dei bar e dei ristoranti di Pontedera.