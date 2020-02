Vandali in azione a Palaia: sfregio al Monumento ai Caduti

Il sindaco di Palaia Marco Gherardini ha presentato denuncia ai Carabinieri per l'atto vandalico avvenuto presso la piazza del Mercato al Monumento ai Caduti. Lo annuncia lo stesso primo cittadino su Facebook: "E' stato vergognosamente asportato il fregio rappresentante la fiamma dell'Arma dei Carabinieri".

"Un atto incivile che ferisce la nostra comunità - commenta Ghimenti - profondamente riconoscente nei confronti dell'Arma e di tutti coloro che servono e hanno servito lo Stato, anche a costo della loro vita. Quanto successo è inqualificabile. Si tratta di una gravissima e inaccettabile mancanza di rispetto verso i valori costituzionali e la nostra storia. Gli autori di questo scempio si vergognino!".

Condanna l'avvenuto anche il consigliere regionale Andrea Pieroni: "Il gesto contro il monumento ai caduti di Palaia è vergognoso e infamante. Un atto contro la memoria, che manca di rispetto a chi è morto per la libertà ed offende uomini di Stato che mettono profondo impegno a servizio della nazione e delle sue comunità da oltre due secoli. I Carabinieri ogni giorno adempiono ai propri doveri verso il cittadino, per la pace e nella lotta alla criminalità, spesso a rischio della propria vita. Manifesto solidarietà all'Arma dei Carabinieri e la vicinanza al sindaco Marco Gherardini che giustamente ha sporto denuncia. Non è solo un danno materiale ma un gesto spregevole verso l'Arma e verso un'intera comunità".