'Amanti del libero pensar...': imbrattato il Palazzo della Sapienza

Una ferita inferta non solo alla facciata di un edificio ma ad un'intera città, perchè quell'edificio non è uno qualunque ma il Palazzo della Sapienza recentemente riqualificato dopo sei anni di chiusura. Una scritta con vernice bianca che recita 'Amanti del libero pensar...' è comparsa ieri mattina, domenica 7 ottobre, in via Bernardo Tanucci. I vandali hanno agito probabilmente nella notte. Sull'episodio indaga la Polizia che cercherà di risalire ai colpevoli anche con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza.