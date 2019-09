Caprona: inaugurato il nuovo attraversamento pedonale

E' stato inaugurato sabato 28 settembre il nuovo attraversamento pedonale di Caprona, frutto di una sinergia fra Comune di Vicopisano, Comune di Calci e Provincia di Pisa. Un attraversamento importante per la sicurezza dei veicoli e delle persone, che collega la 'lottizzazione Passarelli' a via Di Crespignano, via Dante Aligheri e via Delle Cave. Il progetto, finanziato nel 2018, ha comportato per il Comune di Vicopisano una spesa di 48mila euro.

"Il progetto - spiega il vicesindaco di Vicopisano Taccola - prevede: tre 'lanterne', ovvero semafori, a chiamata, uno dei quali provvisto di un sensore per facilitare l'uscita delle auto da Caprona, quattro lampioni e un'illuminazione specifica, più intensa, per le strisce pedonali, al fine di garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada, la riduzione del limite di velocità a 50 km/h e particolare attenzione per le persone ipovedenti, grazie a dispositivi che le possano agevolare nell'attraversare la strada senza rischi."

"Ringrazio il Comune di Calci e la Provincia - aggiunge il sindaco Matteo Ferrucci - per la collaborazione ancora una volta espressa. La sinergia fra i nostri due Comuni è sempre più forte, ci legano la gestione di molti servizi per le nostre comunità e adesso anche il nuovo piano strutturale intercomunale."

Soddisfatto anche il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti: "Con questo accordo Vicopisano ottiene di collegare le due parti di Caprona divise da una trafficatissima via Provinciale. Calci vede finalmente ricollegato più direttamente un avamposto del proprio territorio, ovvero la zona di Crespignano. Un vantaggio anche per i tanti appassionati del footing che potranno beneficiare di un collegamento sicuro per i pedoni. Insomma la collaborazione paga sempre. Ringrazio il Consiglio Comunale di Calci per il voto unanime che a fine 2018 avallò questa scelta". Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte anche l'assessore alla Viabilità di Vicopisano, Valentina Bertini, e l'ex sindaco Juri Taglioli.