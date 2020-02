Girano di notte in centro con attrezzi da scasso: tre denunciati

Continua incessante l'attività di prevenzione delle Volanti 113 della Questura di Pisa, soprattutto negli orari notturni a seguito degli ultimi episodi con furti nel centro cittadino ai danni di esercizi commerciali. Nella notte appena trascorsa sono state tre le persone denunciate per porto abusivo di oggetti atti allo scasso e all'offesa.

I primi due sono stati fermati in prossimità del Ponte della Vittoria. Gli agenti hanno fermato una Renault Clio con a bordo due uomini, che sono risultati essere un moldavo ed un ucraino con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. A seguito di perquisizione della macchina sono stati rinvenuti e sequestrati molti strumenti, tra cui: lime da ferro, cacciaviti da 20 cm, tre grimaldelli, coltelli a serramanico e un'antenna telescopica di metallo. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pisa ed avviate le pratiche per comminare misure di prevenzione.

Nella stessa notte le Volanti della Polizia hanno fermato e identificato un giovane italiano che percorreva in bicicletta via Mercanti. Il ragazzo al momento del controllo ha spontaneamente consegnato agli agenti il contenuto del bauletto porta oggetti: un cacciavite, un paio di pinze ed un coltello da cucina. Anche il giovane è stato quindi denunciato per porto abusivo di oggetti atti allo scasso ed all'offesa ed il materiale è stato sequestrato.