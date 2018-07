Bollette dell'acqua a Pisa più care del 5%: "Un salasso, si faccia un passo indietro"

Bollette dell'acqua a Pisa più care del 5,4%. E' quanto denuncia la Cgil che parla di "vero e proprio salasso". La nuova tariffa è in realtà in vigore già da gennaio. I listini erano infatti già stati ritoccati ma è solo nei giorni scorsi che è arrivato il via libera da parte del competete organismo regionale. Un aumento che quindi già pesava sulle tasche dei cittadini e che è stato dunque confermato. Il sindacato chiede però a Aque spa fare un passo indietro.

"L'incremento - scrive in una nota la Cgil di Pisa - che viene motivato per coprire i forti investimenti per la manutenzione e l'ammodernamento degli impianti idrici, inciderà pesantemente sui bilanci familiari, fra l'altro già gravati dagli aumenti di luce e gas. Gli ultimi dati Istat parlano chiaro: le famiglie in difficoltà, gli anziani con le pensioni minime, i giovani senza lavoro, sono in aumento, anche nella nostra città. La Cgil di Pisa, con lo Spi di Pisa, è impegnato da anni nella contrattazione sui bilanci di previsione dei 37 comuni della Provincia per spostare le risorse verso il sostegno ai lavoratori, ai pensionati, ai disoccupati anche attraverso la politica di contenimento delle tariffe e delle tasse comunali".

"Un lavoro importante - continua il sindacato - che vede diminuita la sua azione positiva se le aziende pubbliche partecipate dagli enti decidono di praticare una politica tariffaria che va nella direzione avversa e contraria al lavoro che il Sindacato svolge per sostenere ed aiutare gli strati sociali più fragili. La Cgil di Pisa, con lo Spi di Pisa, chiede ai sindaci degli enti della Provincia di sostenere la linea di contenimento delle tariffe da noi rivendicata e spesso condivisa ai tavoli della contrattazione sociale".