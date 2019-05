Pisa Air Show: Tim potenzia la rete mobile a Tirrenia

Sarà potenziata in questo fine settimana la rete mobile Tim. La decisione dell'azienda di telefonia per soddisfare le esigenze di maggiore connettività legate al Pisa Air Show in programma domani, domenica 19 maggio, sul litorale con molte persone che arriveranno per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Tim ha così installato in un'area di proprietà comunale limitrofa a Piazza Belvedere a Tirrenia un mezzo mobile con un collegamento in fibra ottica con la centrale telefonica locale.

Normalmente usato per situazioni di emergenza o eventi con grande affluenza di pubblico, il mezzo, chiamato nel gergo tecnico 'carrato mobile', consente di ampliare in maniera significativa le potenzialità della copertura mobile in un’area specifica e in maniera temporanea, per consentire a coloro che parteciperanno all’evento un miglior accesso con i device mobili alla connessione ad internet, alla trasmissione dei dati ed alla comunicazione in fonia .

La presenza dell’antenna mobile permette inoltre alle forze dell’ordine ed agli addetti alla sicurezza (dai VV.FF. alla Protezione Civile) una comunicazione più efficace in ogni momento della manifestazione, garantendo in questo modo la sicurezza e gli interventi in caso di emergenza.