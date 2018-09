Ospedale di Volterra, aumentano i posti letti: saranno 78

Una buona notizia per l'ospedale Santa Chiara di Volterra. Dopo il sopralluogo della Commissione per l’accreditamento aumentano infatti i posti letto che passeranno dagli attuali 74 a 78. Una novità, dal costo stimato di 10mila euro, a cui il Comune di Volterra ha partecipato stanziando un contributo da mille euro.



"Ringrazio il presidente Davide Arcieri ed il CDA del Santa Chiara per il risanamento del bilancio che sono riusciti ad operare, in continuità con l'opera dell'ex presidente Renato Bacci - dichiara il sindaco di Volterra marco Buselli - un grazie particolare va agli operatori, che quotidianamente fanno del Santa Chiara una struttura di assoluta eccellenza, presa a riferimento a livello regionale".



L’obiettivo è quello di allestire ambienti confortevoli, dotati di letti attrezzati. "ll Santa Chiara - spiega ancora il primo cittadino di Volterra - si è aperto anche a nuovi ambiti, come quello dell'Istruzione, con il progetto 'Studiare e Vivere a Volterra', diventando sempre più azienda pubblica di servizi a 360 gradi".