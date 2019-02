Marina, le esigenze sono cambiate: stalli più grandi per gli ambulanti del mercato

Ci sono buone notizie per gli operatori del mercato settimanale di Marina di Pisa che nella stagione invernale si svolge in via Don Mander tutti i martedì. L’assessore al Commercio Paolo Pesciatini ha infatti accolto la richiesta dell’Anva Confesercenti Toscana Nord, avanzata anche da Fiva, per l’ampliamento degli spazi di vendita.

“Con il piano del commercio su aree pubbliche risalente al 2001 - spiega il presidente Roberto Luppichini - le occupazioni di suolo per ogni singolo operatore vennero fissate sulla base delle esigenze che all'epoca risultavano confacenti alla buona funzionalità aziendale con un metraggio che, oggi, non è più idoneo a garantire quelle stesse esigenze. Attualmente, infatti, gli automezzi che in origine venivano utilizzati solo per il trasferimento dalle sedi al mercato e potevano essere, successivamente al montaggio dei banchi, trasferiti in aree di parcheggio, oggi sono loro stessi dotati della struttura di copertura del banco di vendita e pertanto sono parte integrante dell'azienda e rimangono nello stallo assegnato. Stallo che, ovviamente risulta, almeno in profondità insufficiente”.



Nei giorni scorsi la Polizia municipale del distaccamento del Litorale aveva verificato le reali dimensioni occupate. Ancora Luppichini: “Gli agenti hanno dato corso ad un controllo delle superfici occupate che risultavano maggiori di quelle concesse. Intervento più che legittimo e, per altro, portato a termine con grande senso di responsabilità e estrema professionalità. Abbiamo così richiesto che il Comune prendesse atto delle dimensioni realmente utilizzate, visto che la quasi totalità occupa spazi di 6 metri per 5,20. L’immediata risposta di Palazzo Gambacorti - conclude il presidente Anva - è stata una determina con la quale si autorizza l’ampliamento della superficie ovviamente adeguando il canone di occupazione in base alle nuove misure. Un doveroso ringraziamento quindi all’assessore Pesciatini per aver accolto immediatamente il problema sollevato dalla categoria”.