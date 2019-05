Volterra, auto bloccata da una frana: famiglia soccorsa dai Vigili del Fuoco

Era una situazione pericolosa, che però si è risolta bene grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Saline di Volterra. Nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, una famiglia straniera, con una bimba di un anno, era diretta in auto in un agriturismo della zona quando è rimasta bloccata sulla strada, a circa 19 km dalla località Mazzolla. Una piccola frana infatti, favorita dalle forti piogge, ha bloccato la vettura in un punto in cui la strada era sterrata, in una zona particolarmente impervia.

Gli occupanti dell'auto hanno quindi telefonato all'agriturismo, comunicando le coordinate geografiche. La struttura ha subito attivato la Sala Operativa 115, che ha così inviato due fuoristrada per soccorrere la famiglia in difficoltà. Le persone sono state raccolte e portate ai loro alloggi, mentre la macchina sarà recuperata in seguito, poiché i vigili del fuoco non hanno riscontrato le condizioni per operare in sicurezza.