Manovre pericolose sui lungarni: conducente senza patente e con 'arnesi da lavoro' a bordo

Manovre pericolose segnalate ieri, 11 maggio, intorno alle 21, su Lungarno Sonnino, dove un'auto stava percorrendo quel tratto di strada contromano. Dopo la segnalazione al 113, sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia che hanno fermato su Lungarno Mediceo l'auto, una Alfa Romeo 147.

La vettura è stata bloccata con una manovra 'a tenaglia', per evitare fughe o pericolosi inseguimenti, e fatta accostare in sicurezza; a bordo sono stati identificati due cittadini macedoni residenti al campo di via dell’Idrovora. L’auto era priva di assicurazione, senza revisione, scaduta nel 2016, ed il conducente è risultato non aver mai conseguito la patente di guida.

A bordo, a seguito di perquisizione da parte degli agenti di Polizia, sono stati trovati guanti da lavoro, un cacciavite a taglio e due mini torce.

I due occupanti sono stati così accompagnati in Questura per una più completa identificazione. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro quale sanzione accessoria ai verbali del codice della strada.

Al conducente, K. G. di 22 anni, sono stati notificati i verbali di contestazione al codice della strada, per un totale di 6100 euro, ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.

Al passeggero, A.S. di 20 anni, non in regola con la normativa del soggiorno, è stato emesso l’ordine di espulsione dal territorio italiano da parte del Questore di Pisa.