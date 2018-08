Auto prende fuoco sull'autostrada A11 a San Giuliano Terme

Intorno alle ore 16 di oggi, 19 agosto, un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A11 direzione Lucca, all'altezza del ponte di Ripafratta, a San Giuliano Terme. Le fiamme si sono poi propagate al verde sottostante. Sul posto per lo spegnimento dei due focolai sono intervenuti rispettivamente i Vigili del Fuoco di Pisa, sulla strada, ed i volontari dell'antincendio boschivo, per circoscrivere e domare il rogo della vegetazione.

Secondo quanto ricostruito il conducente della BMW si è accorto mentre viaggiava di alcune problematiche al motore ed ha fatto in tempo ad accostare l'auto e scendere, prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. L'auto è stata completamente distrutta dal fuoco.

Per consentire le operazioni è intervenuta la Polizia Stradale, che ha dovuto interrompere la viabilità per oltre un'ora. Non si sono registrati feriti od ulteriori danni.