Auto sulla pista ciclabile per andare allo stadio: "Inutili i progetti se si tollera il parcheggio selvaggio"

Parcheggio selvaggio 'a prescindere' in occasione delle partite del Pisa, con buona pace dei progetti di riqualificazione. Vuole spingere al dibattito la segnalazione di Carlo Carminati, presidente di Fiab Pisa, riguardo la situazione che si è venuta a creare domenica sera a Porta a Lucca.

"Rientrando a Pisa dalle vacanze - scrive Carminati - ho ritrovato una città ancora semivuota; sono quindi rimasto sorpreso quando, passando in via Contessa Matilde, ho notato una lunga fila di auto parcheggiate sulla pista ciclabile. Ma ancor più sorprendente era il fatto che ciò avvenisse sotto gli occhi indifferenti delle numerose pattuglie di polizia e polizia municipale di stanza presso porta San Ranierino in occasione della partita. Si tratta forse di un abuso di necessità, giustificato dalla penuria di parcheggi? Certamente no: infatti il parcheggio di via Paparelli era quasi vuoto".

"Negli ultimi tempi si è molto parlato del nuovo stadio a Porta a Lucca. Ma purtroppo - valuta il presidente Fiab - se manca la volontà di abbandonare certi vizi antichi, discutere dei dettagli del nuovo progetto rischia di essere solo tempo perso. Infatti è illogico illudersi che le piste ciclabili possano aiutare a ridurre il traffico se si permette che esse siano impunemente invase dalle auto. Ed è pure inutile progettare altri parcheggi scambiatori per i grandi eventi se, proprio durante questi eventi, il parcheggio selvaggio viene sistematicamente tollerato".