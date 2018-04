Castelfranco di Sotto, verde pubblico: affidato il servizio di tagli dell'erba

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con l'inizio della bella stagione i parchi di Santa Croce sull'Arno tornano ad essere frequentati da bambini e adulti in cerca di luoghi per passare qualche ora pomeridiana in libertà. Per garantire la fruibilità degli stessi, anche quest'anno il Comune ha affidato ad una ditta esterna il taglio dell'erba di parchi, giardini e aree a verde in generale.

Le attività di taglio inizieranno lunedì 16 aprile. L'affidamento del servizio garantirà che per tutto l'anno l'erba sia mantenuta ad un'altezza che non superi i 10cm e interessa un quantitativo complessivo di quasi 120.000 mq di verde, un numero che rappresenta plasticamente quanto importante sia lofferta di spazi a verde del nostro Comune. Quest'anno sono stati inseriti nella gara anche i giardini delle scuole di ogni ordine e grado, per garantire l'utilizzo costante dei molti spazi a verde di cui le nostre scuole sono dotati e che fanno parte integrante dell'offerta didattica riservata ai nostri bambini.

In tempi di bilanci sempre più ristretti anche quest'anno abbiamo voluto mantenere salda questa scelta nella convinzione di dare così risposta a un vasto numero di utenti, in particolar modo ai nostri cittadini più piccoli.