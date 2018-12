Autobus: abbonamenti mensili a 16 euro per gli studenti dell'Università

Dal primo gennaio 2019 tutti gli studenti iscritti all'Università di Pisa (inclusi specializzandi e dottorandi) potranno sottoscrivere l'abbonamento mensile urbano per gli autobus della Compagnia Pisana Trasporti, usufruendo della tariffa agevolata a 16 euro. La convenzione con la Compagnia Pisana Trasporti, resa possibile grazie alla mediazione della Regione Toscana, sarà valida fino al 31 agosto 2019. La copertura economica è stata garantita dall'Università di Pisa, dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio e dal Comune di Pisa.

"Questo risultato - sottolineano la vicepresidente e assessore regionale all'Università e ricerca Monica Barni e dall'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - conferma ancora una volta la validità del buon gioco di squadra che la Toscana è riuscita a mettere in campo forte della sua tradizione e del lavoro attento che svolge in favore degli studenti universitari che utilizzano il trasporto pubblico e che giustamente chiedono un contenimento dei costi".

Sulla vicenda interviene anche il sindacato studentesco Sinistra Per. "A partire dal nuovo bando tariffario della Regione Toscana, l'abbonamento mensile per gli autobus era aumentato in modo considerevole, passando dai 12,50 euro dell’anno scorso per ai 35 euro di quest’anno. Sebbene fossero state previste delle agevolazioni sui prezzi - modulata su base della fascia di reddito calcolata tramite ISEE - solo i residenti in Toscana vi potevano accedere. Di conseguenza, una buona fetta della popolazione di Pisa, essendo composta da studenti fuorisede, non residenti in Toscana, era estromessa da queste agevolazioni".

"Sebbene il risultato raggiunto sia ottimo - sottolinea Sinistra Per - rimangono ancora due questioni da risolvere. Innanzi tutto, vi è la necessità di trovare dei meccanismi di rimborso per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento annuale, con la vecchia tariffa; in secondo luogo urge estendere questo tipo di accordo anche ai trasporti su rotaia ed extraurbani".