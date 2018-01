Cascina, potatura alberi su viale Comaschi: autobus a passo d'uomo

A causa dei lavori di potatura in corso sugli alberi di viale Comaschi, a partire da oggi (lunedì 8 gennaio) e fino a sabato 13 gennaio prossimo gli autobus della Ctt Nord impiegati sulla linea 190 Pisa-Pontedera transiteranno su corso Matteotti 'a passo d'uomo'.

Si tratta di un provvedimento temporaneo, dovuto al restringimento che si è creato a partire da oggi pomeriggio (8 gennaio) su viale Comaschi per la presenza del cantiere di lavoro, che non permetterà agli autobus di percorrere il viale.

Poiché non esistono altri percorsi alternativi e adeguati e vista la necessità di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico, il Comune di Cascina ha pubblicato un'ordinanza con cui si consente agli autobus della linea 190 di entrare in corso Matteotti da Porta Pisana (presso la torre civica) e uscire da Porta Fiorentina (davanti alla ex mostra del mobilio oggi sede del supermercato Conad), solo nei giorni e negli orari in cui si svolgono i lavori di potatura, ovvero: dalle 13 alle 18 di lunedì 8 gennaio; dalle 08:45 alle 18:00 di martedì 9 gennaio; dalle 08:45 alle 18 di mercoledì 10 gennaio; dalle ore 08:45 alle ore 18 di venerdì 12 gennaio; dalle ore 08:45 alle ore 13 di sabato 13 gennaio.

"La circolazione dei suddetti veicoli - si legge nell'ordinanza- deve avvenire 'a passo d’uomo'".