Litorale: autobus gratis da Marina a Calambrone durante l'estate

Bus gratuiti per muoversi lungo il litorale durante l'estate 2018. Così come lo scorso anno dal 1° giugno, e per tutto il periodo estivo, la tratta tra Marina di Pisa e Calambrone (e ritorno) sarà infatti gratuita. Chiunque potrà quindi salire sul bus ad una delle fermate del litorale e scendere, sempre sul litorale, senza dover pagare il biglietto.

A partire dal 10 giugno, inoltre, verranno potenziate le corse tra Pisa e il mare. Tutti i giorni ci saranno corse ogni 15 minuti, mentre il sabato e la domenica, grazie a corse aggiuntive negli orari di massima utenza, la frequenza sarà di una navetta ogni 10 minuti. "E ancora - afferma l'assessore alla Mobilità Giuseppe Forte - per consentire una maggior puntualità nei giorni di sabato e domenica, ad eccezione delle prime corse del mattino e le ultime della sera, la tratta Pisa-Livorno sarà sdoppiata con corse Pisa-Tirrenia e Tirrenia-Livorno, con possibile scambio di autobus a Tirrenia in piazza Belvedere".

Previste anche agevolazioni per il biglietto giornaliero. "In sostanza - continua Forte - si paga un solo biglietto per andare sul litorale da qualunque quartiere della città. Con il biglietto per il litorale si prende infatti il bus urbano dai quartieri per raggiungere il terminal alla Sesta Porta e poi da lì si prende un altro bus per raggiungere il litorale".

"Continuiamo ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico conclude Forte - e anche per chi comunque sceglie di andare in macchina sul litorale, come per chi ci è già, una volta arrivato può muoversi gratuitamente sulla costa utilizzando i bus".