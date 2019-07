Marina Dance Parade: autobus gratis per raggiungere il litorale

Per la serata di venerdì 12 luglio, in occasione di Marina Dance Parade al Porto di Pisa, evento che richiama tantissimi giovani per una serata tra street food, musica, divertimento e DJ provenienti da tutta Italia, l’amministrazione comunale, in accordo con CTT Nord, ha deciso di potenziare il servizio di trasporto pubblico tra il centro di Pisa e Marina, con corse gratuite che partiranno dalla Sesta Porta dalle ore 17.45 del pomeriggio fino alle ore 1.27 di notte, mentre al ritorno da Marina di Pisa in via Darwin, il servizio gratuito sarà garantito con partenze fino alle 1.45, con una frequenza di 15-20 minuti.

"Abbiamo deciso di venire incontro alle richieste portate avanti da Confcommercio e dagli organizzatori dell’evento - ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli - con sette corse aggiuntive, una ogni venti minuti circa, per garantire un servizio utile, in modo che i tanti giovani che parteciperanno all’evento, potranno usufruire del mezzo pubblico, in assoluta sicurezza e gratuità".

Per le informazioni dettagliate sugli orari di partenza e ritorno, consultare il sito web della CTT Nord.