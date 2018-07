Marina Dance Parade: autobus gratuiti per raggiungere il Porto di Pisa

Autobus speciali e gratuiti per Marina Dance Parade, una serata in programma venerdì 13 luglio al Porto di Pisa, con la presenza di dj sulle barche, aperitivi e street food in banchina, con tutta l'energia della musica anni '90. Un appuntamento che richiamerà numerose persone.

Per questo l'amministrazione comunale, in accordo con CTT Nord, ha deciso di potenziare il trasporto pubblico tra il centro di Pisa e Marina di Pisa, con due bus aggiuntivi tra le ore 19.30 e le 01.30.

Il collegamento in questa fascia oraria sarà gratuito.