Neve, trasporti pubblici a Pisa: ritardi e qualche disagio per gli autobus

Quache ritardo e difficoltà a compiere le tratte per quanto riguarda i trasporti pubblici a causa della neve che ha imbiancato la provincia di Pisa nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2018.

Alle 10 della mattina del 1° marzo, a Pisa il servizio urbano autobus della Ctt Nord è quasi regolare, seppur con qualche ritardo. Anche la Lam Rossa, dopo una prima limitazione, è tornata a svolgere l'intero percorso. I mezzi viaggiano anche sul litorale e raggiungono Livorno.



Qualche disagio invece sulla Tosco-Romagnola dove gli autobus riescono ad arrivare fino a Cascina.

Più problematica la situazione in Valdera e ancor di più in Valdicecina dove le precipitazioni sono state più abbondanti.

A Pontedera il servizio urbano circola con le catene da neve.

