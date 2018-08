Autobus, nuove misure: previsti sconti per studenti e lavoratori

Sconti e migliorie per gli utenti dei bus in Toscana. A un mese dall'entrata in vigore, la tariffa unica regionale è oggetto di alcuni interventi di aggiustamento e di rimodulazione delle tariffe entrate in vigore il 1° luglio scorso.

"Le soluzioni che abbiamo messo a punto - spiega l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - sono protese a dare più equità al sistema, limitando al massimo gli svantaggi e correggendo alcune storture. Servirà ancora del tempo ma credo di poter dire che sono state risolte alcune importanti criticità. L'obiettivo è garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, dunque far corrispondere all'adeguamento del costo del servizio un equivalente miglioramento".

"Nei prossimi due anni - prosegue Ceccarelli - entreranno in servizio oltre 400 nuovi pullman e quasi 200 paline intelligenti. La posizione del 95% dei mezzi sarà controllata in tempo reale attraverso un sistema di rilevamente satellitare. Inoltre si stanno testando sistemi volti anche a individuare chi non paga il biglietto".

Le principali novità

Ecco in sintesi le novità rispetto alle tariffe entrate in vigore il 1° luglio che saranno applicate a partire dal 10 settembre, salvo la

rimodulazione del costo dei biglietti a bordo "per cui servirà qualche mese in più":