Parcheggio gratuito per i bus turistici: soddisfatte le guide turistiche pisane

Le guide turistiche cittadine si dicono soddisfatte dell'annuncio dell'assessore al Turismo del comune di Pisa, Paolo Pesciatini, che ha spiegato come l'amministrazione comunale stia predisponendo un atto per rendere gratuita fino alla fine dell'anno la sosta degli autobus tursitici al parcheggio di via Pietrasantina. Un provvedimento con il quale si intende incentivare l'arrivo di tour organizzati in città.

Agt Pisa in particolare esprime "il suo sentito ringraziamento per il tempestivo intervento dell'assessore a seguito della lettera pubblicata ieri. Non solo è stato deciso di concedere la sospensione del pagamento del check point per bus turistici fino al 31 dicembre prossimo ma l'assessore ci ha anche promesso un incontro a breve per fare il punto della situazione. Siamo certi che troveremo un interlocutore sensibile alle nostre richieste".