Traffico in autostrada, controesodo e sciopero: quando è meglio partire

Per chi si mette in viaggio è bene ricordare che il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore nella giornata di sabato 24, dalle 8 alle 16, e per l'intera giornata di domenica 25 agosto, dalle 7 alle 22. Attenzione però allo sciopero dei casellanti