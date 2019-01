'Crea Bellezza 2018': Cna premia il team pisano vincitore del concorso

Hanno ricevuto anche un riconoscimento da parte della Cna Pisa le due ragazze pisane Laura Rizzitelli (acconciatura) e Melissa Salto (estetica) che hanno formato il team vincitore di Crea Bellezza 2018, il talent organizzato da Cna 'Benessere e sanità nazionale' per far emergere i talenti della professione del benessere (acconciatura ed estetica). Un evento nato a Pisa circa 20 anni fa che nel tempo si è affermato come evento nazionale e oggi torna a casa con questo primo posto. La premiazione si è svolta lunedì 14 gennaio presso la sede Cna Pisa, in località La Fontina, a San Giuliano Terme.

La loro creazione 'Avatar', ha perfettamente riprodotto il trucco e l’acconciatura della principessa Neytiri degli Omaticaya, protagonista Na’vi del film Avatar del 2009 di James Cameron ed ha incontrato il favore della giuria nazionale che le ha premiate fra proposte da tutta Italia.

Laura Rizzitelli (acconciatura) frequenta la Scuola hashtag formazione e benessere di Pontedera e Melissa Salto (estetica) il Centro studi estetica di Pontedera (la modella è stata Mekdes Marinai che non ha potuto partecipare per impegni scolastici) e per il loro percorso di formazione svolgono le fasi di tirocinio presso imprese locali. Melissa ha anche frequentato un percorso formativo curato dall’agenzia Copernico, in collaborazione con il Centro studi estetica di Pontedera. Emozionate le due giovanissime che sul campo hanno dimostrato davvero la stoffa delle vere professioniste nonostante la giovane età e l’inesperienza, che hanno ringraziato tutti e sottolineato come con la "passione e la creatività si possono ottenere ottimi risultati a partire da quello fondamentale che è cercare di migliorarsi sempre".

A consegnare il riconoscimento (un buono da 300 euro a ciascuna per i servizi di Cna utili quando diventeranno professioniste al termine del percorso di formazione) è stato il presidente dell'associazione di categoria, Matteo Giusti, con il presidente nazionale 'Unione benessere e sanità' Antonio Stocchi.

