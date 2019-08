Azienda Usl Toscana nord ovest: pubblicati gli avvisi per 5 nuovi primari

Sono cinque gli avvisi di selezione pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per il conferimento di incarichi quinquennali per i primariati della Neurologia di Massa, Neurologia di Lucca, Ostetricia e Ginecologia di Pontedera e Volterra, Radioterapia di Livorno e della Ematologia aziendale. Questi si aggiungono a quelli recentemente pubblicati che stanno seguendo l’iter di svolgimento previsto dalle normative.

"La Usl Toscana nord ovest - fanno sapere dall'azienda sanitaria - continua a lavorare al suo piano di miglioramento dei servizi offerti attraverso l’assunzione di personale, la nomina di nuovi primari e gli investimenti in tecnologie sanitarie. L’intenzione della direzione aziendale, in linea con quanto indicato dalla Regione, è di proseguire ad investire per rafforzare il sistema sanitario pubblico della Toscana che, lo ricordiamo, continua ad essere tra i migliori a livello nazionale".