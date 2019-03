Centro sociale Girasole a Cascina: avviso per l'assegnazione in comodato d'uso

Il Comune di Cascina ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione in comodato d'uso dell'immobile comunale di via Cairoli 160 a San Frediano a Settimo, già noto come 'Centro sociale Girasole', perché vi vengano svolte attività finalizzate ad ampliare l’offerta di servizi gratuiti per la comunità.



Come si legge nell'avviso, l'immobile verrà assegnato in comodato d’uso gratuito ad enti del Terzo settore per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, per una durata di cinque anni.



Per partecipare i soggetti interessati devono presentare domanda all’Ufficio protocollo del Comune di Cascina, in corso Matteotti 90, entro e non oltre le ore 12.30 del 29 aprile 2019.

Nell'avviso sono specificati i requisiti richiesti ai soggetti che faranno domanda, le modalità per presentarla, le procedure e i criteri di valutazione.



Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al Servizio patrimonio e inventari del Comune di Cascina, che si trova in corso Matteotti 90, il martedì ore 9-13 e 15.30-17 e il giovedì ore 9-13, oppure contattando il numero di telefono 050 719304 o inviando una email all'indirizzo lnigro@comune.cascina.pi.it.



Il presente avviso, completo di tutti i suoi allegati, è pubblicato sul sito www.comune.cascina.pi.it: nella sezione "Amministrazione trasparente" cliccare sul link "Bandi di gara e contratti" e poi su "Bandi di gara".