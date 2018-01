Avviso d'asta per vendita di immobile, ex casello idraulico di Uliveto Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E' indetta un’asta pubblica con il criterio delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta o almeno pari al prezzo stesso, ai sensi degli artt. 73, c.1, lett. c) e 76, c.2, del R.D. n.827/24, per l’alienazione di immobili sdemanializzati in più lotti. Si tratta dell'immobile denominato “Ex Casello Idraulico di Lungarno Garibaldi a Uliveto Terme”, composto da più fabbricati e aree scoperte (catasto fabbricati, foglio 14, part. 369, subalterni 1, 3, 5; part. 747. prezzo a base d'asta 109.710 Euro).

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicopisano, (primo piano del Palazzo Comunale, in via del Pretorio 1) entro le ore 13.00 del giorno 20 febbraio 2018.

Il bando di asta pubblica integrale è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune e anche nella sezione bandi e gare del sito, accessibili dall'homepage e dalla sezione news.

Per informazioni: 050/796531, minuti@comune.vicopisano.pi.it .