Avviso pubblico per dare in comodato gratuito i locali di via Palasciano a San Frediano a Settimo

Il Comune di Cascina ha pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito dei locali comunali che si trovano a San Frediano a Settimo, in via Palasciano ai numeri 3, 11 e 13, affinché vi si svolgano attività finalizzate ad ampliare l'offerta di servizi gratuiti alla comunità. Si tratta di tre fondi a piano terra, indipendenti, inseriti in un condominio e con accesso diretto da resede condominiale.

Possono chiedere di partecipare alla procedura di assegnazione gli enti del Terzo Settore, nello specifico: le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; le associazioni, riconosciute o non riconosciute; le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Tali soggetti devono avere specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale, risultanti, soprattutto, dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della comunità insediata sul territorio comunale.

I soggetti interessati al comodato d’uso dei locali devono impegnarsi a svolgere attività a favore della comunità proponendo progetti rivolti a tutta la cittadinanza per tutta la durata del comodato d’uso. I progetti non dovranno prevedere alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale.

Per partecipare al bando occorre presentare domanda all’Ufficio protocollo del Comune, che si trova a Cascina, in corso Matteotti 90, entro le ore 12.30 del 7 settembre 2018 utilizzando una delle seguenti modalità: a mano in orario di apertura al pubblico; a mezzo servizio postale.

Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al Servizio patrimonio e inventari del Comune di Cascina, che si trova in corso Matteotti 90 ed è aperto al pubblico il martedì in orario 9-13 e 15:30-17 ed il giovedì in orario 9-13 (fino al 17 agosto il ricevimento al pubblico del pomeriggio è sospeso), oppure contattando il responsabile del procedimento al numero telefonico 050 719304 o all’indirizzo email lnigro@comune.cascina.pi.it.