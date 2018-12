'Terre di Pisa': le eccellenze del territorio protagoniste all'Artigiano in Fiera di Milano

Sono giorni di intensa attività quelli che animano i 223 metri quadrati dello stand griffato 'Terre di Pisa' allestito dalla Camera di Commercio Pisana in occasione della ventitreesima edizione di 'AF L’Artigiano in Fiera' in svolgimento a Milano dall'1 al 9 dicembre. Un evento, quello milanese, tra i principali di settore a livello mondiale con i suoi 340mila metri quadrati di superficie espositiva, gli oltre 3mila espositori e relativi prodotti provenienti da cento Paesi con il comune denominatore dell’autenticità, originalità e qualità. Peculiarità, queste ultime, che le produzioni delle 'Terre di Pisa' stanno mostrando con successo.

Sedici le imprese presenti, di cui due del Consorzio Toscana Sapori oltre a due agenzie di Incoming (Consorzio Turistico di Volterra e Montepisano Territorio Ospitale DMC). Svariati pure i settori rappresentati, dall’alabastro, alla pelletteria con borse, cinture e scarpe, dalla bigiotteria, alla cosmesi fino al settore agroalimentare con la birra, il miele, l’olio, il caffè perché 'Artigiano in Fiera' si conferma anche come una grande kermesse mondiale dell’enogastronomia con oltre 40 ristoranti e 21 aree di degustazione. Un’altra importante meta raggiunta, dunque, per il brand 'Terre di Pisa' nel viaggio intrapreso dal suo nascere in compagnia delle migliori imprese del territorio affinché ogni progetto commerciale possa con lo stesso integrarsi valorizzando i prodotti non disgiuntamente dagli elementi di pregio del loro luogo d’origine.

Il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini: "Il prestigio, i numeri, la tradizione della rassegna di Milano hanno suggerito alla Camera di Commercio di Pisa di non mancare l’appuntamento consolidando al tempo stesso la scelta strategica di promuovere le nostre imprese e le loro specificità qualitative, con uno strumento di identità comune rappresentato dal brand 'Terre di Pisa'. Imprese, dunque, coprotagoniste di un progetto promozionale di sistema e di marketing aggregativo che vogliamo affermare sul piano internazionale".

La aziende protagoniste

Ecco le aziende pisane presenti a AF L’Artigiano in Fiera 2018 (Milano) Padiglione 1, area Toscana: Ombrellificio Altini Snc (ombrelli, San Miniato); Il re dei re Srl (liquori, Casciana Terme Lari); Luca Nencioni Srl (calzature, Cenaia); Berni Nadia (bigiotteria, Marina di Pisa); Azienda agricola Iacopo Galliani (allev. chiocciole, San Miniato); Vapori di Birra (birra, Castelnuovo Val di Cecina); Matteoli Srl (pelletteria, Montopoli Valdarno); Soc. Coop. Artieri Alabastro arl (Alabastro, Volterra); 9) Fidia Alabastri Snc (alabastro, Volterra); La Lumaca del Parco (allev. chiocciole, Pisa); La Gilda dei Nani Birrai Srl (birra, Marina di Pisa); Malloggi Sas (liquori, Calcinaia) Boschi Borse Srl (pelletteria, Borse); M.C.F. di Mirella e Fabrizio Calvaruso (caffe, Cascina); Liquori Morelli (liquori, Forcoli); Azienda agr. Valle Di Pinino (miele, Santa Maria a Monte).