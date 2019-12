Muore a 32 anni cantante e conduttrice tv

Non ce l'ha fatta Azzurra Lorenzini. La malattia contro la quale la cantante pisana e conduttrice televisiva, con un passato a Telegranducato, combatteva da tempo l'ha portata via nella mattina di martedì 17 dicembre, a soli 32 anni. Una notizia, come riportato da LivornoToday, che ha lasciato sgomenti non solo i familiari, il marito Daniele Pelissaro, livornese, e chiunque la conoscesse direttamente, ma anche tutti coloro che, in questi mesi e ancor più negli ultimi giorni, erano venuti a conoscenza della sua storia, colpiti dalla tenacia e dal coraggio con cui la donna combatteva il suo male.

Sì, perché Azzurra, solamente lo scorso 13 dicembre, aveva creato un profilo Facebook nel quale raccontare la propria battaglia quotidiana, sempre con il sorriso. "Azzurra Letto Ventitré" il nome della pagina, con il riferimento al letto dell'ospedale di Empoli dove era ricoverata. E "Letto 23" è anche il titolo del suo ultimo brano, i cui ricavi saranno interamente devoluti all'associazione 'I Discepoli di Padre Pio', impegnata nella costruzione di un ospedale e centro di ricerca per i tumori in Calabria. Un ultimo, commovente gesto lasciato come testamento.

Il calvario di Azzurra era iniziato circa un anno fa, quando i medici le diagnosticarono un melanoma. Le cure, la speranza, poi il quadro clinico che si fa sempre più complicato e disperato. Una male di fronte al quale Azzurra non aveva tuttavia perso la sua arma migliore: il sorriso.

La salma si trova presso la Pubblica Assistenza di via Italo Bargagna a Pisa. I funerali si terranno giovedì, 19 dicembre, alle ore 15 presso la Basilica di San Piero a Grado.