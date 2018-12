Babbo Natale arriva in Vespa: festa per i bambini della Stella Maris

Missione compiuta per i 'Babbi Natale in Vespa' che sabato 15 dicembre hanno fatto visita ai bambini e alle famiglie ospiti alla Fondazione Stella Maris di Calambrone, donando loro dolci e giocattoli. Doni che sono stati consegnati insieme all’assessore per la Sicurezza cittadina e la polizia municipale del Comune di Pisa Giovanna Bonanno e una delegazione del Corpo della polizia Municipale.

E’ ormai una tradizione, in occasione delle festività natalizie, la visita dei 'Babbi Natale in Vespa'. Va ricordato che era abitudine del passato da parte dei soci raccogliere dolci e giocattoli presso la sede storica del Vespa Club di Pisa in Lungarno Galilei per farne dono agli orfanelli di Pisa. Una tradizione che il Vespa Club ha riproposto in una rievocazione aggiornata a favore dei bambini in ospedale.

La Stella Maris porge un sentito ringraziamento ai Babbi Natale del Vespa Club Pisa, all’assessore Bonanno e alla polizia municipale per l’attenzione e la vicinanza ai bambini ricoverati presso la Fondazione.