Baby sitter e giochi al ristorante: divertimento per i più piccoli, relax per i genitori

Un servizio di baby sitter per concedersi una cena in totale relax senza dover lasciare i bambini ai nonni, ma anzi permettendo ai piccoli di casa di divertirsi e permettere a mamma e papà di gustarsi la cena. E' la possibilità offerta dal ristorante lounge bar Terrazza Pisa presso il Tower Plaza Hotel di AllegroItalia, un ristorante aperto anche a chi non soggiorna in albergo.



Per i più piccoli è stato ideato un menù kids interamente ispirato al celebre romanzo di Pinocchio e, tutti i weekend, a disposizione dei genitori il servizio gratuito di cena con le animatrici.

Al momento della prenotazione si potrà richiedere l'assistenza al pranzo o cena. L'animatrice, all'arrivo della famiglia, prenderà in carico i piccoli e, dopo aver scelto insieme ai genitori il menù preferito, andrà a cena con i bambini nel tavolo a loro riservato.

Grazie a questo servizio il bambino avrà accesso alle aree family interne ed esterne dell'hotel, sempre accompagnato dall'animatrice o da un genitore: mini club, playground con vasca delle palline, street soccer, tappeto elastico, green volley, il tutto per regalare momenti di divertimento ai più piccoli e qualche ora di 'pausa' ai genitori.