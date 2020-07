Bagni pubblici del Comune, Sgb: "Lavoratori senza stipendio e assegni familiari"

Senza stipendio i lavoratori che si occupano del servizio di pulizia dei bagni pubblici del Comune di Pisa. E' la denuncia del Sindacato Generale di Base. "I lavoratori e le lavoratrici - scrive in una nota Sgb - hanno atteso mesi prima di riscuotere la cassa integrazione in deroga per la cessata attività nei mesi del contagio. Gravi ritardi che hanno creato non pochi problemi a chi lavora con contratti part time di poche ore. Ma al peggio non c'è mai fine, la nuova gara di appalto è stata bandita per 5 mesi senza aumento di budget e di servizi. C'è l'impegno degli uffici competenti di redigere una gara per più anni ma nel frattempo la situazione è resa ancora più problematica dal fatto che anche gli stipendi sono in ritardo e perfino gli assegni familiari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una situazione - prosegue Sgb - inaccettabile all'insegna della incertezza e della precarietà acuita dal fatto che l'Amministrazione comunale non ha ancora un progetto di ristrutturazione dei bagni per potenziarne i servizi alla cittadinanza tutta. Chiediamo quindi l'intervento del Sindaco per assicurare immediato pagamento della forza lavoro ma allo stesso tempo anche un progetto reale di rilancio del servizio. Che non siano i lavoratori e le lavoratrici degli appalti a pagare la crisi visto che tra ritardi nei pagamenti e contratti da fame hanno avuto ripercussioni solo negative sulle loro vite".