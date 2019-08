Litorale: il Bagno degli Americani nella guida Heyoka delle spiagge accessibili 2019

Il Bagno degli Americani è tra gli 84 stabilimenti balneari in tutta Italia ad aver ricevuto il 'certificato' di accessibilità per persone con disabilità. Il lido è stato infatti inserito nella guida nazionale Heyoka, progetto di Ability Channel, storica testata online dedicata alla disabilità 'positiva'. Gli stabilimenti balneari toscani segnalati nella guida sono 9 e il Bagno degli Americani è l'unico del litorale pisano. Sedia job, passerella, servizi igienici, pedane e assistenza sono i servizi riconosciuti dalla guida.

"L'accessibilità è una delle caratteristiche principali del Bagno degli Americani - commenta Davide Bani, dell'associazione Cineclub Arsenale - nel 2019, infatti, abbiamo superato quota 400 metri di passerella, oltre ad aver confermato tutti gli altri servizi riconosciuti dalla guida. Accessibilità va a braccetto con sostenibilità: è partita quest'anno la nostra 'lotta' alla plastica monouso e la promozione dei comportamenti virtuosi di chi usufruisce della spiaggia. Tornando al tema disabilità, teniamo molto alla partnership ormai tradizionale con Surf4all, la prima scuola di surf e sup inclusiva d'Italia, nata nel 2014 da un'idea di Massimiliano Mattei, presidente e fresco vincitore della medaglia d'oro agli Europei di Adaptive Surf. L'obiettivo di Surf4all, che svolge i propri allenamenti al Bagno degli Americani, è quello di coinvolgere le persone con una ridotta mobilità nella pratica di questa disciplina. Insomma - conclude Bani - ringraziamo Ability Channel e la piattaforma Heyoka per aver selezionato il Bagno degli Americani. E' uno stimolo per fare ancora di più".