Dramma in piscina: bimba di 3 anni muore annegata

Dramma nel primo pomeriggio di oggi, 19 giugno, nel comune di Riparbella, località la Melatina. Una bambina di nazionalità nigeriana di 3 anni è morta affogata nella piscina privata di una casa. Sul posto sono intervenute la Pubblica Assistenza di Cecina e la Misericordia di San Pietro in Palazzi. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo però per la piccola non c'è stato niente da fare.

Sulla tragedia indagano i Carabinieri della Compagnia di Volterra.

