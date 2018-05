San Piero a Grado, si dimentica la figlia in auto: muore bambina di un anno

Dramma nel pomeriggio di oggi in via Livornese a San Piero a Grado a Pisa. Una bambina di quasi un anno è stata trovata morta in auto. Sul posto, poco prima delle 16, sono intervenuti 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco, ma al loro arrivo la piccola era già deceduta.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbe stato il padre, un uomo sui 40 anni, a dimenticarla mentre dormiva sul seggiolino sul sedile posteriore della sua auto, lasciata posteggiata nel parcheggio dello stabilimento di componentistica per auto Continental dove lavora. L'uomo è andato regolarmente a lavoro, scordandosi completamente della bambina. Avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo di Riglione prima di raggiungere l'azienda, ma la sua dimenticanza è stata purtroppo fatale. A dare l'allarme è stata la madre non trovando la figlia all'asilo quando è andata a riprenderla nel pomeriggio.



Il Comune in segno di lutto ha annullato tutti gli eventi previsti per la festa di apertura delle Mura di Pisa.