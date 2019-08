Marina di Vecchiano: bimba di 4 anni si punge con un ago di siringa in spiaggia

Spiacevole episodio nel pomeriggio di ieri, 1 agosto, sulla spiaggia libera di Marina di Vecchiano, dove in riva al mare una bambina di 4 anni si è punta accidentalmente con un ago di siringa.

I volontari del presidio sanitario di Pubblica Assistenza di Migliarino e della Misericordia di Vecchiano sono prontamente intervenuti per assistere la piccola, e la madre, suggerendo comunque di effettuare gli accertamenti di rito in Pronto Soccorso.

"Preme precisare ancora una volta - afferma il sindaco Massimiliano Angori - che la pulizia della spiaggia libera a Marina di Vecchiano viene effettuata secondo le prescrizioni previste dall'Ente Parco, trattandosi di riserva naturale, con un'opera di setacciatura completa dell'arenile per tre volte la settimana: il venerdì, la domenica e il lunedì".

"Sebbene l'episodio non dovrebbe avere conseguenze, poiché anche in passato personale medico e paramedico ha evidenziato che l'azione infettiva si esaurisce nel breve tempo - prosegue il primo cittadino - trattandosi comunque di un residuo di attività illecite, mi preme sottolineare che già da svariati giorni, e in vista anche del Ferragosto, ho fatto espressa richiesta tramite la Prefettura che venga potenziata l'attività di controllo sul litorale anche nelle ore serali e notturne attraverso un'apposita sinergia tra tutte le forze dell'ordine preposte, la Polizia Municipale e le Guardie del Parco".

"Faccio i migliori in bocca al lupo alla bambina e alla sua famiglia, con la quale mi sono già messo in contatto per esprimere il mio personale rammarico per lo spiacevole episodio, sentimento condiviso da tutta la Giunta Comunale" conclude Angori.