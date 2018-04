Dimessa dall'ospedale la bambina che ha ingerito varechina

E' stata fortunatamente già dimessa la bambina di 4 anni che ieri, 25 aprile, era stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per il presunto ingerimento di varechina.

La piccola, di Volterra, dopo l'allarme iniziale (il trasporto con l'elicottero era avvenuto in codice rosso), aveva mostrato comunque situazioni di salute non preoccupanti, fino alla decisione dei medici di dimetterla. La bambina è così potuta tornare a casa e alla vita di tutti i giorni.