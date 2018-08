Si chiudono in auto sotto il sole: paura per due bambini a San Miniato

Avevano accidentalmente chiuso le porte dell'auto dall'interno, rimanendo bloccati dentro il mezzo sotto il sole cocente. Sono stati attimi di paura, nel pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto, per due bambini di un anno e mezzo e 3 anni e mezzo. La madre ha però dato immediatamente l’allarme.

Sul posto, intorno alle 16.45, sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco che hanno provveduto a rompere il vetro posteriore dell’auto facendo attenzione a non ferire i bambini con le schegge di vetro. Il tutto è avvenuto in via Torquato Tasso, a San Miniato Basso.

I piccoli sono quindi stati presi in consegna dal personale del 118 che ha constatato le buone condizioni di salute e ritenuto non necessario il ricovero all’ospedale.