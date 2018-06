Sono in corso le ricerche per trovare un bambino di 5 anni presso il lago di Roffia nel comune di San Miniato. Il piccolo risulta scomparso e si teme possa essere caduto in acqua. Sul posto sono operative le squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco, con il supporto del nucleo sommozzatori del comando di Livorno e dell'elicottero del reparto volo di Arezzo.